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В Краматорске перекопают кладбище домашних животных

Сегодня, 14:38 citynews.net.ua | Напечатать

В Краматорске будет перекопано  кладбище домашних животных, расположенное возле аэродрома. В этой связи исполком предлагает жителям города перезахоронить животных.

Как сообщил городской голова Андрей Панков, это связано с тем, что на аэродроме Краматорска готовятся к установке забора и оборонительных сооружений, пишет kramatorskpost.com.

Отмечается, что военные приступят к работам с 1 июня.

В свою очередь Коммунальное предприятие «Краматорское АТП» предложило свои услуги по утилизации умерших животных. Оставить заявку можно на сайте КАТП.

Также мэр города поручил подобрать место для организации нового кладбища животных.


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