В Краматорске перекопают кладбище домашних животных

В Краматорске перекопают кладбище домашних животныхСегодня, 14:38
В Краматорске будет перекопано кладбище домашних животных, расположенное возле аэродрома. В этой связи исполком предлагает жителям города перезахоронить животных.
Как сообщил городской голова Андрей Панков, это связано с тем, что на аэродроме Краматорска готовятся к установке забора и оборонительных сооружений, пишет kramatorskpost.com.
Отмечается, что военные приступят к работам с 1 июня.
В свою очередь Коммунальное предприятие «Краматорское АТП» предложило свои услуги по утилизации умерших животных. Оставить заявку можно на сайте КАТП.
Также мэр города поручил подобрать место для организации нового кладбища животных.