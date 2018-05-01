Порошенко: ВСУ пользуются наивысшим среди всех государственных институтов доверием

Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время принесения военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

"Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов доверием. Они - наша общенациональная гордость. Они - плод совместной работы общества и государства, добровольцев, волонтеров, солдат, офицеров и генералов", - заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства добавил, что ВСУ является народной армией