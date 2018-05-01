Япония планирует сотрудничать с Украиной в модернизации оборудования для ядерной энергетики

ОАО "Турбоатом" и Toshiba Energy Systems Япония планирует сотрудничать с Украиной по вопросам модернизации оборудования для ядерной энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Так, в Министерстве энергетики и угольной промышленности была проведена рабочая встреча с представителями посольства Японии в Украине.

В частности, во время встречи стороны обсудили современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики Украины и планы по сотрудничеству с японской стороной в рамках реализации совместных проектов.

"Японская сторона сообщила о намерениях сотрудничать с Украиной по вопросам модернизации оборудования для ядерной энергетики, в частности по изготовлению и модернизации турбин, в том числе для атомно-энергетических объектов в третьих странах, и анонсировала подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО "Турбоатом" и Toshiba Energy Systems, которое запланировано на июнь 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом представители Минэнерго подчеркнули, что украинская сторона заинтересована в сотрудничестве с другими странами как в направлении приборостроения, так и в направлениях, обеспечивающих развитие и модернизацию энергетической сферы Украины. Напомним, ранее президент Петр Порошенко сообщил, что совместная группа Украины и Японии работает над ликвидацией последствий аварий на атомной станции в Фукусиме и на Чернобыльской АЭС.