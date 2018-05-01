С января в Крыму задержали 28 активистов

В первом квартале 2018 года на территории оккупированного Россией Крыма было задержано 28 активистов.

Об этом во время брифинга сообщил член Меджлиса крымско-татарского народа, менеджер по коммуникациям крымско-татарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает РБК-Украина.

"Общее количество задержаний за 1 квартал 2018 года - 28 задержаний, из них 14 это представители крымско-татарского народа. В основном задержания проводились после проведения обысков российскими силовиками", - заявил Сагирман.

Он также отметил, что за первые три месяца этого года на территории аннексированного Крыма прошло 19 обысков у активистов. "За первый квартал 2018 года оккупантами проведено 19 обысков, из них 12 - в домах представителей коренного народа. В январе было проведено 9 обысков у крымских татар", - добавил Сагирман.

По его словам, обыски были связаны с подозрением активистов в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. "Репрессивные действия проходят в очень грубой манере. В феврале российские силовики провели 3 обыска, которые сопровождались незаконными задержаниями. В марте прошло 7 обысков, 5 из них у анархистов в Симферополе и Севастополе", - добавил Сагирман.