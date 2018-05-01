В Украине появилась новая международная платежная система

Национальный банк Украины зарегистрировал новую систему по переводу средств "Глобус" и выдал платежной организации этой системы ПАО "КБ "Глобус" свидетельство от 4 мая 2018 № 38.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Как сообщается, платежная система "Глобус" создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств от физических и юридических лиц в пользу физических лиц. Это восемнадцатая международная платежная система на рынке Украины.