ГСЧС продолжает обследование территории на месте пожара в Балаклее

На месте пожара в Балаклее (Харьковская область) продолжается обследование территории военного арсенала.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по состоянию на 07:00 пешими патрулями проводится обследование территории.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГСЧС 6 человек личного состава, 2 единицы техники. Ситуация находится на контроле ГСЧС", - говорится в сообщении.