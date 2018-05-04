Украинские школьники-боксеры победили на Всемирной гимназиаде

Мужская сборная Украины по боксу среди школьников заняла первое общекомандное место на боксерском турнире Всемирной гимназиады в Марокко.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В активе украинской команды четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. В итоговом медальном зачете боксеры под руководством старшего тренера Олега Кудинова опередили команды России и Марокко, которые заняли второе и третье места соответственно.

В Федерации бокса отмечают, что, согласно показателю полученных медалей, каждый из представителей команды возвращается в Украину как минимум с бронзовой наградой.

Золотые медали Гимназиады завоевали Роман Литвинов, Виктор Бойко, Юрий Захареев и Юрий Вакив. Серебряными призерами турнира стали Геннадий Масленников, Максим Гаврилюк и Максим Кофан. Бронзовые награды достались Виталию Штурыпите, Илье Винтоняку, Юрию Попеличу, Максиму Дзюбейло, Денису Салабаю и Ашоту Кочаряну.