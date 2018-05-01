Заболеваемость гриппом в Украине вернулась на межсезонный уровень

В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ - эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 284,3 на 100 000 населения, что на 50,1% меньше эпидемического порога по Украине.

За прошедшую неделю (с 23 по 29 апреля) гриппом и ОРВИ заболели 110 328 человек, из них 69,0% - дети. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

Исследовано 68 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 11 случаях определены РНК вируса гриппа типа B, а в 2 случаях - грипп типа А.