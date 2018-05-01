В Ровенской области расследуют гибель военного от ранения в голову

Правоохранители расследуют гибель военнослужащего одной из воинских частей в Ровенской области от огнестрельного ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

"Установлено, что 4 мая 2018 около 5:15 начальник караула воинской части, услышав выстрел на посту склада хранения боеприпасов, прибыл на пост вместе с резервной группой. В указанном месте прапорщик С. обнаружил без признаков жизни с пулевым ранением головы часового - солдата", - говорится в сообщении.

Отмечается, досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Ровенским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, а процессуальное руководство - военной прокуратурой Ровенского гарнизона.