В Киеве метро и наземный транспорт перейдут на единую систему оплаты проезда

Все элементы автоматизированных систем оплаты проезда КП "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" будут доработаны и объединены в единую городскую систему.

Об этом сообщили в столичной городской государственной администрации. В частности, анонсируется, создание общего процессингового центра по обработке данных, и формирования финансовой отчетности.

"Решено модернизировать и дооснастить все существующие элементы соответствующих автоматизированных систем КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" для объединения в единую общегородскую систему оплаты проезда. Кроме того, планируется создание общего процессингового центра по обработке данных, управления, расчетов и формирования финансовой отчетности, системы продаж и пополнения электронного проездного билета", - говорится в сообщении. Стало известно, что разработать такой проект и внедрить такую систему поручено в течение месяца департаментам информационно-коммуникационных технологий и транспортной инфраструктуры КГГА.