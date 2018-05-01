Совбез ООН обсудит последствия агрессии РФ против Украины 29 мая

Совет безопасности ООН обсудит последствия агрессии Российской Федерации против Украины 29 мая.

Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"29 мая у нас будет очередная возможность для обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы СБ ООН", - написал Климкин.