Задержанного в Крыму Абдуллаева в критическом состоянии увезли из СИЗО в больницу

Задержанного в аннексированном Крыму политзаключенного Узеира Абдуллаева увезли в критическом состоянии из СИЗО в больницу имени Семашко в Симферополе.

Об этом сообщается на странице в Facebook организации "Крымская солидарность".

"Мама политзаключенного Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его увезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии. Игнорируя письма адвокатов, родственников, общественности, администрация СИЗО продолжала до сегодняшнего дня держать Узеира Абдуллаева на территории СИЗО, несмотря на все медицинские показания к срочной госпитализации", - сообщили в организации.