Twitter призвал всех своих пользователей изменить пароли

Компания Twitter призвала более 330 млн пользователей сети микроблогов изменить пароли из-за обнаруженной недавно внутренней уязвимость.

В компании объяснили, что хранят пароли пользователей в зашифрованном виде, чтобы к ним нельзя было получить доступ. Но, как сообщает Reuters, несколько недель назад оказалось, что к шифрованию пароли ошибочно хранились во внутреннем файле в неизменном виде, передает Радио Свобода.

Признаков того, что кто-то получил доступ к этим данным, в сети микроблогов не обнаружили. «Чтобы перестраховаться, мы просим вас подумать об изменении вашего пароля на всех сервисах, где вы его использовали», - заявили в компании.