В Киеве за стрельбу с пострадавшим сотрудником СБУ задержали трех человек

В Киеве задержали трех мужчин, которые накануне устроили стрельбу в конфликте с чиновниками, в результате чего пострадал сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

Сообщается, что трех участников конфликта задержали на месте, все они граждане Украины и жители Киева. Раненого сотрудника СБУ госпитализировали.

"В настоящее время нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевской местной прокуратурой готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, - ред.) ", - говорится в сообщении.