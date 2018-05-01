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В Славянске задержан подозреваемый в убийстве трех человек

Сегодня, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

Житель Славянска задержан по подозрению в убийстве сообщника, которое совершил с целью скрыть убийство еще двух человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Жительница села Маяки 18 апреля обратилась в Славянский отдел полиции и сообщила, что пропал ее 28-летний сын. Мужчина ушел из дома 13 апреля и с тех пор о нем ничего не было известно.

Полицейские обошли два села - Маяки и соседнее Сидорово, опросили более 100 граждан, проверили медицинские учреждения Славянска на окружающих населенных пунктов, а также отработали все связи пропавшего парня. Проверялись все версии.

Анализируя детали, связанные с исчезновением человека, оперативники обратили внимание на то, что в тот же день в этом же селе произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил обращения с огнем. Определить, от чего погибли люди, оказалось невозможно - дом выгорел полностью.

За две недели полицейские полностью восстановили события того дня и установили, что пропавший парень причастен к поджогу дома, а после этого он сам был жестоко убит.

По подозрению в убийстве трех человек полицейские задержали 29-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу.

Он признался, что 13 апреля употреблял спиртные напитки со своим знакомым в доме друзей. Во время конфликта ударил хозяйку, которая упала на пол и больше не подавала признаков жизни. Чтобы уничтожить следы преступления и свидетеля, гости дождались, когда ее сожитель уснет, и подожгли дом.

"Когда сообщник озаботился тем, что совершил уголовное преступление, злоумышленник, опасаясь, что он пойдет в полицию, ликвидировал и его. Забил до смерти камнем по голове и закопал в поле за селом. Тело потерпевшего нашли в земле, в месте, на которое указал задержанный. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.


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