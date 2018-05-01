Между Мариуполем и Волновахой пустят дополнительные электрички

Два полноценных пригородных поезда между Мариуполем и Волновахой намерена запустить "Укрзализныця" для улучшения пригородного сообщения населенных пунктов.

Об этом сообщил директор регионального филиала "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев, - передает MRPL.CITY.

"Работаем над вопросом запуска полноценного пригородного сообщения для жителей Мариуполя, Кальчика, Карани и Волновахи с Велико-Анадолем", - сообщил Бугаев.

По его словам, старт движения новых составов запланирован в конце мая - начале июня.

В настоящее время на участке Мариуполь - Волноваха перевозку пассажиров три раза в день обеспечивают четыре пассажирских вагона и один локомотив.