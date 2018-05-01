В Днепре из-за аварии остановлена Приднепровская ТЭС

Приднепровская ТЭС остановлена из-за аварийной ситуации на одном из блоков, - сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня около 8 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина – повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийной остановке блока", - отмечают в компании.

Отмечается, что пострадавших нет.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы. В результате аварийной ситуации станция полностью остановлена. На текущий момент мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме компенсирует энергоблок №4 ДТЭК Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении.