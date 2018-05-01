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Под Харьковом на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Под Харьковом на мусорной свалке произошел масштабный пожарВ поселке Рогань под Харьковом произошел пожар на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба ГУ ГсоЧС в Харьковская область.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило от работников предприятия ООО «Мусороперерабатывающий завод» в Службу спасения «101» в 2:04.

К месту пожара были направлены силы и средства ГосЧС 7-ми оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах в составе 23 спасателей. На момент их прибытия огонь успел распространиться на площадь 600 кв.м. и в глубину до 3 м.

В ведомстве подчеркнули, что тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг

Общая площадь данного полигона составляет примерно 21,2 га, а глубина - 15 м. Поэтому существовала угроза увеличения пожара в значительно больших масштабах.

На тушение пожара спасатели подали 4 пожарных ствола. В работе по тушению огня спасателям помогали члены добровольной пожарной команды со своей автоцистерной и рабочие мусороперерабатывающего завода с инженерной техникой, которая насчитывала 2 экскаватора, 5 самосвалов и 3 бульдозера.

В 6:40 совместными усилиями удалось локализовать пожар. Сейчас ситуация контролируется, проводится ликвидация отдельных очагов тления. Открытого горения не наблюдается. Инженерной техникой проводится рекультивация мусора и его проливания водой. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания выясняется.


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