Пожар в Балаклее: пострадавших в результате происшествия нет

В результате пожара в Балаклее (Харьковская область), который возник сегодня, 3 мая 2018 года, на территории военного арсенала, пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. Как отмечается, полиция Харьковской области обеспечивает правопорядок в городе Балаклея.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", - говорится в сообщении. Как отмечается, для обеспечения охраны порядка в Балаклее в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств.

"Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку", - говорится в сообщении.