Въезд в Балаклею перекрыли из-за пожара на складе с боеприпасами

Из-за пожара в Балаклее (Харьковская область), который возник на территории военного арсенала, сейчас эвакуация из города не проводится.

Об этом заявила пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Люта, сообщает местный телеканал ОТБ.

"Эвакуации нет. Был только один длинный сигнал - внимание. Все. Эвакуация будет, если будет три коротких сигнала. Их не было. На данный момент эвакуации нет. Это просто паника в связи с предыдущими событиями. Паника - до. Все разъезжаются", - сообщила она.

По словам представительницы полиции, сейчас въезд в город перекрыт.

"Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками", - добавила она.