Суд в Мариуполе оштрафовал должностное лицо Центра деятельности ГУ ГСЧС из-за скрытой квартиры

Должностное лицо Центра деятельности ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области в Мариуполе оштрафовано за то, что не сообщило о получении в подарок квартиры. Такое решение принял Жовтневый районный суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Женщина несвоевременно сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В ходе судебного рассмотрения дела должностное лицо признало свою вину и подтвердило, что получило право собственности на квартиру на основании договора дарения. Таким образом женщина совершила административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля)", - говорится в сообщении.

На нарушительницу наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн.