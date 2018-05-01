Кабмин внес в Раду законопроект об освобождении переселенцев от уплаты судебного сбора

Правительство внесло в Верховную Раду Украины законопроект №8332 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне перемещенных лиц".

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента. Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Раде 2 мая, а в четверг, 3 мая, он был направлен на рассмотрение комитета.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента, однако он имеется в распоряжении издания РБК-Украина.

Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий отметили, что проектом планируется урегулировать порядок совершения нотариальных действий в отношении имущества, находящегося на временно оккупированных территориях Украины.

"Законопроектом, в частности, предусмотрено регулирование порядка совершения нотариальных действий в отношении имущества, находящегося на временно оккупированных территориях Украины, а также освобождение ВПО и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, от уплаты судебного сбора по делам, связанным с нарушением прав ВПО", - отмечали в МинВОТ.