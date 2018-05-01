Порошенко наградил Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого Н

Президент Украины Петр Порошенко 2 мая подписал указ о награждении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом сообщается на сайте президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения", - говорится в указе. Этим же указом орденом "За заслуги" І степени награжден генеральный директор Киевского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев и орденом "За заслуги" ІІ степени - и. о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.