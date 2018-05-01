Пограничники запретили въезд журналистам России, Чехии и Италии, ехавших в Одессу на годовщину 2 мая

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не позволили въезд трем иностранцам, которые оказались журналистами пророссийских СМИ и ехали в Одессу для освещения годовщины событий 2 мая 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

"В течение только 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину "освещать" события 2 мая в Одессе", - говорится в сообщении пограничников.

Так, двух иностранцев не пропустили в аэропорту "Борисполь" на основании информации, которая поступила от других правоохранительных органов. "Речь идет о том, что граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине. В том числе гражданин Италии под видом фотографа своего времени находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В частности, по данным пограничников, в программах журналист озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины. В отношении гражданина Чехии, то он оказался журналистом политического издания, где также искажал информацию и ложно освещал события, происходящие в Украине. "Конечно, надеяться на непредвзятость данных "журналистов" во время освещения событий 2 мая в Одессе было не стоит", - добавили в ГПСУ. Что касается гражданина России, то сотрудники Госпогранслужбы не пропустили его уже по результатам беседы, поскольку россиянин не смог подтвердить цель своей поездки.

"Россиянин прибыл с двумя детьми вроде как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства", - уточнили пограничники. Всех троих иностранцев возвращено обратными рейсами.