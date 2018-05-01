Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что 27 апреля суд предоставил разрешение на заочное расследование в уголовном деле по подозрению Захарченко в организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов против активистов Евромайдана, что привело к массовым жертвам. Захарченко также подозревают в организации умышленных убийств и покушений во время массовых акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.

Отметим, заочное расследование в данном производстве уже осуществляется в отношении бывшего президента Виктора Януковича, а также экс-руководства СБУ и других чиновников.