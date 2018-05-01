Судью Голосеевского райсуда Новака выпустили под залог

Судью Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака выпустили под залог и отстранили от должности.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

Так, 2 мая Высший совет правосудия по результатам рассмотрения ходатайства руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого принял решение об отстранении.

"Ходатайство заместителя генерального прокурора-руководителя САП Назара Холодницкого удовлетворить частично. Временно до 24 июня отстранить судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака от осуществления правосудия", - сообщил заместитель председателя ВСП Вадим Беляневич.

Издание подчеркивает, что во время заседания удалось выяснить, что подозреваемый судья уже внес залог в размере 120 тысяч гривен.