В годовщину трагедии в Одессе перекрыли движение и установили фильтрационные рамки

В среду, 2 мая, в 4-ю годовщину трагедии в Одессе, правоохранители усилили патрулирование города. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, по периметру и территории Куликова поля и Соборной площади патрулируют полицейские и нацгвардейцы.

Действия правоохранителей координируются Ситуационным центром, который работает в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

На территорию Куликова поля граждане могут попасть только через установленные там фильтрационные рамки. Вход на Соборную площадь – свободный