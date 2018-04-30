Один из напавших на Найема улетел в Баку через два часа после драки

Один из участников конфликта с избиением нардепа Мустафы Найема на Бессарабской площади, которого разыскивала полиция, вылетел в Баку (Азербайджан) через 2 часа после инцидента. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«На время подготовки сообщения о подозрении задержанным, с показаний самого пострадавшего было известно, что удар с последующим переломом челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось», - написала она в Facebook.

На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после инцидента, а именно в 19:38 30 апреля 2018 пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины.

«Однако в настоящее время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно», - пояснила Максимець.

Она напомнила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины.