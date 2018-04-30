В Карпатах нашли тело туриста из Хорватии

На карпатской горе Говерла 30 апреля нашли тело 66-летнего туриста Хорватии. Об этом сообщает сайт города Ивано-Франковска 0342.ua.

Так, по данным управления по вопросам гражданской защиты ОГА, в 09:19 спасатели на подъеме на Говерлу обнаружили на тропе тело 66-летнего туриста из г. Вараждин, Хорватия.

Установлено, что человек поднимался на Говерлу в составе туристической группы из 12 человек. Для проведения аварийно-спасательных работ было привлечено 6 спасателей и 1 единица техники, которые помогли сотрудникам полиции перенести тело погибшего к подножию г. Говерла. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина смерти.