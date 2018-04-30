Во вторник, 1 мая, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, который разыскивался за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 122 УК "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Киев-Анталия" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили гражданина Украины, в отношении которого сработала база данных Нацполиции. Наш соотечественник находился в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 122 УК "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас нарушителя украинского законодательства передано сотрудникам Национальной полиции