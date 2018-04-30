В Крыму произошло ДТП, пострадало девять человек

На трассе Симферополь - Евпатория в аннексированном Крыму во вторник, 1 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии частного микроавтобуса Ford и автомобиля Skoda Rapid.

Об этом сообщает крымское управление МЧС России по Крыму. "Есть пострадавшие. На место немедленно выехали представители всех экстренных служб, в том числе 1 отделение 5-й пожарно-спасательной части и оперативная группа 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

Сотрудниками МЧС проведена деблокация водителя микроавтобуса", - говорится в сообщении. Тем временем "РИА Новости" сообщают, что в результате инцидента пострадало девять человек, среди которых - дети. Отмечается, что они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу и находятся в тяжелом состоянии.