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Жуткий пожар в Одессе: горит кафе

Сегодня, 18:33 citynews.net.ua | Напечатать

В одесском парке им. Горького горит кафе.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Кафе под названием "ВДВ" (в честь десантных войск СССР) горит в центре парка Горького, что на одесских Черемушках", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пожар начался примерно в 16:00. По данным на 17:30, парк обесточен, пожарные пытаются справиться с пламенем. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами. В 17:44 пожарные локализировали пожар

Жуткий пожар в Одессе: горит кафе

Жуткий пожар в Одессе: горит кафе


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