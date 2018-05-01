Жуткий пожар в Одессе: горит кафе

Жуткий пожар в Одессе: горит кафеСегодня, 18:33
В одесском парке им. Горького горит кафе.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
"Кафе под названием "ВДВ" (в честь десантных войск СССР) горит в центре парка Горького, что на одесских Черемушках", - говорится в сообщении.
Отмечено, что пожар начался примерно в 16:00. По данным на 17:30, парк обесточен, пожарные пытаются справиться с пламенем. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами. В 17:44 пожарные локализировали пожар