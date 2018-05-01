» » В Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку с детьми. Пострадала 13-летняя девочка

В Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку с детьми. Пострадала 13-летняя девочка

Сегодня, 14:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Харьковской области в селе Доброволье мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку с детьми, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как сообщается, событие произошло вчера вечером, 30 апреля 2018 года, в селе Доброволье Близнюковского района, где во дворе одного из домовладений играла компания детей, 61-летнему соседу "не понравилось", что подростки шумят и он бросил в их сторону стеклянную бутылку с зажигательной смесью.

"Около 18.00 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки", - говорится в сообщении. В результате происшествия пострадала 13-летняя девочка, она получила ожоги спины и правого плеча, на данный момент состояние ее здоровья удовлетворительное. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник задержан.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:02

Украинский военнослужащий 30 апреля покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 18:59

В районе Майорска подорвался мирный житель

Сегодня, 14:12

На Донбассе за сутки пострадали 4 украинских военных

Сегодня, 13:47

За время АТО погибли 24 сотрудника СБУ

Сегодня, 12:49

ВСУ начнут практическую подготовку расчетов Javelin 2 мая

Сегодня, 11:53

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 22,6 тыс. человек

Сегодня, 11:00

Грызлов прокомментировал начало операции Объединенных сил на Донбассе

Сегодня, 09:36

За первые сутки проведения операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано 44 обстрела

Вчера, 17:45

В ОРДЛО взорвался скрытый арсенал боеприпасов

Вчера, 17:07

Операция объединенных сил: система пропусков на территорию изменится

Вчера, 16:56

Порошенко рассказал об успехах АТО в 2014 году

Вчера, 16:23

Волонтеры опубликовали список населенных пунктов Донбасса, входящих в зону боевых действий

Новости Украины:

Сегодня, 18:33

Жуткий пожар в Одессе: горит кафе

Сегодня, 14:13

В Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку с детьми. Пострадала 13-летняя девочка

Сегодня, 13:48

Мустафу Найема прооперировали

Сегодня, 12:15

В Одессе в результате стрельбы пострадал местный активист

Сегодня, 11:57

В Украине сегодня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 09:32

В центре Киева избили нардепа Найема

Вчера, 17:43

В Одессе грабители, скрываясь от полиции, протаранили бетономешалку

Вчера, 17:17

Суд в Чехии повторно признал незаконным «представительство ДНР» в Остраве

Вчера, 16:27

Российский суд продлил арест Павлу Грибу еще на два месяца

Вчера, 16:18

В Киеве задержали псевдополицейских, которые грабили иностранцев

Вчера, 15:58

Из-за прекращения поставок газа остановлена работа ОПЗ

Вчера, 15:26

Две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 