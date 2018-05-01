В Харьковской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку с детьми. Пострадала 13-летняя девочка

В Харьковской области в селе Доброволье мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку с детьми, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как сообщается, событие произошло вчера вечером, 30 апреля 2018 года, в селе Доброволье Близнюковского района, где во дворе одного из домовладений играла компания детей, 61-летнему соседу "не понравилось", что подростки шумят и он бросил в их сторону стеклянную бутылку с зажигательной смесью.

"Около 18.00 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки", - говорится в сообщении. В результате происшествия пострадала 13-летняя девочка, она получила ожоги спины и правого плеча, на данный момент состояние ее здоровья удовлетворительное. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник задержан.