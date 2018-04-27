Суд в Чехии повторно признал незаконным «представительство ДНР» в Остраве

Суд в Чехии повторно признал незаконным «представительство ДНР» в ОстравеСегодня, 17:17
Высший суд в Оломоуц (Чехия) 26 апреля 2018 года повторно признал незаконным «представительство ДНР» в Остраве.
Об этом сообщает чешский информационный ресурс «СТК».
В июне 2017 года чешский суд признал незаконность «представительство ДНР», однако так называемая «консул» Нели Лискова подала аппеляцию, которую суд отклонил.
Лискова, в свою очередь, заявила, что будет оспаривать это решение и не исключила создания новой подобной организации.