Суд в Чехии повторно признал незаконным «представительство ДНР» в Остраве

Высший суд в Оломоуц (Чехия) 26 апреля 2018 года повторно признал незаконным «представительство ДНР» в Остраве.

Об этом сообщает чешский информационный ресурс «СТК».

В июне 2017 года чешский суд признал незаконность «представительство ДНР», однако так называемая «консул» Нели Лискова подала аппеляцию, которую суд отклонил.

Лискова, в свою очередь, заявила, что будет оспаривать это решение и не исключила создания новой подобной организации.