Российский суд продлил арест Павлу Грибу еще на два месяца

Октябрьский райсуд Краснодара продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок пребывания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

Об этом Громадському сообщил отец Павла - Игорь Гриб.

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля. Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили. «Как только увидели в зале мать и генерального консула, судья объявил, что заседание является закрытым и их попросили выйти», - сказал отец заключенного.

Он отметил, что за более чем 8 месяцев, которые Гриб находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью. «Мы за это время получили от него только одно письмо, и он получил какое-то письмо от гражданина Украины», - добавил Игорь Гриб.

Он отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

«Учитывая болезнь Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения ... В последнее время у Павла очень село зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, очень напрягал глаза», - сказал отец политзаключенного. 26 апреля отец Гриба сообщал, что российские силовики усилили психологическое давление на Павла.