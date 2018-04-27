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Две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Сегодня, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина установили новые личные рекорды в обновленном рейтинге WTA.

Об этом сообщается на сайте организации. Обе девушки теперь входят в топ-140: Марта после дебюта на соревнованиях WTA, где дошла до второго раунда, занимает 134 место, а Ангелина, ставшая финалисткой турнира ITF в США, - 137.

Элина Свитолина, вылетевшая в 1/4 финала Штутгарта, по-прежнему остается четвертой ракеткой мира. Другой украинке Лесе Цуренко удалось подняться еще на две строчки - с 40 на 38 место. Еще две представительницы Украины в первой сотне рейтинга Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко занимают 70 (потеряла две позиции) и 77 (добавила одну) места соответственно. Даяна Ястремская расположилась на 177 строчке.


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