Норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю

Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу на Дунае.

Об этом сообщается на сайтеГоспогранслужбы.

Участковый инспектор получил информацию о появлении на берегу реки неизвестного. Прибывший пограничный наряд застал иностранца с поличным - когда тот пытался пересечь границу с помощью двух пластиковых бочек.

Пограничникам он пояснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС.

В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, у него нашли 128 таблеток с наркосодержащим веществом, около 14 тыс. гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.