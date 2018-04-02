В Кривом Роге на шахте произошла авария, погиб горняк

На шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате которой один горняк погиб, а другой - пострадал.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что в четверг, 26 апреля, в 21:52 оперативный дежурный Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС получил вызов от диспетчера шахты "Гвардейская" об аварии на горизонте -1340 м. Спасатели ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, в горных выработках обнаружили двух пострадавших. Один горняк находился в сознании, второй - в бессознательном состоянии.

"Первый пострадавший на клети был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи. Второму пострадавшему медицинские работники ГСЧС Украины оказывали первую доврачебную помощь и проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть", - указано в сообщении. В пятницу, 27 апреля, в 0:45 авария была ликвидирована.