Возглавляющего «верховный суд ДНР» россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы

Гражданин РФ, который возглавляет «верховный суд ДНР», приговорен к 12 годам лишения свободы заочно. Об этом сегодня, 27 апреля, на своей странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

По его словам, очередным осужденным за работу на «власти» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил «верховный суд ДНР» в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать «работу судебной системы на временно оккупированной территории».

«Под его председательством "верховный суд ДНР" вынес ряд незаконных приговоров, которыми люди приговорены даже к смертной казни. Среди осужденных есть и боец, которого представители "ДНР" в свое время взяли в плен, а затем назначили ему наказание за якобы шпионаж в пользу Украины в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщил прокурор.

По словам Евгения Бондаренко, в июне 2017 года Селидовский городской суд оправдал Эдуарда Якубовского, однако прокуратура категорически не согласилась с таким приговором. «И уже 26 апреля текущего года благодаря нашей последовательной и принципиальной позиции Апелляционный суд вынес новый приговор в отношении Э. Якубовского, которым гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации), и заочно приговорен к 12 годам лишения свободы», – отметил прокурор Донецкой области.

Так как 59-летний мужчина находится на временно неподконтрольной территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.