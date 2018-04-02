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По факту смерти младенца после прививки открыто уголовное производство

Сегодня, 14:22 citynews.net.ua | Напечатать

По факту смерти шестимесячного младенца в Тернополе открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

Утром 23 апреля ребенку сделали комплексную прививку, девочка выглядела вполне здоровой. Вечером она поступила в областную клиническую больницу в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось. Около 21:00 об этом сообщили правоохранителям.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы смерть младенца наступила от острой дыхательной недостаточности. В целом будет проведен еще ряд экспертиз для установления, действительно ли такие летальные осложнения могло вызвать вакцинирование", - сообщают в полиции. Родные предполагают, что ребенок мог умереть в результате прививки. 26 апреля было открыто уголовное производство по факту смерти ребенка. Сейчас продолжается расследование.


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