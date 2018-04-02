В Харькове с предварительным диагнозом корь госпитализировано 13 медработников и пациентов Харьковской областной детской клинической больницы.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Десять из них были госпитализированы в областные инфекционные больницы, трое - в инфекционные отделения центральных районных больниц.

"По состоянию на 27.04.2018 лабораторно диагноз корь подтвержден 7 больным, из них выписано 5 больных. Продолжают лечение 8 больных. Из числа заболевших 8 человек не привиты против кори, у 2 лиц данные о прививках отсутствуют", - говорится в сообщении. Вспышка заболевания зарегистрирована в период с 18 по 26 апреля. "С 19.04.2018 временно (до отдельного распоряжения) приостановлено госпитализацию больных в КУЗ Областная детская клиническая больница", - отмечают в ХОЛЦ.