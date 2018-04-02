Жебривский анонсировал создание бригады территориальной самообороны Донецкой области

В Донецкой области намерены организовать бригаду территориальной самообороны.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Бригада территориальной обороны вскоре появится в Донецкой области. Ее передовые подразделения будут располагаться в Краматорске, Покровскую, Бахмуте и два - в Мариуполе.

Соответствующую программу формирования бригады утвердили на заседании коллегии Донецкой областной государственной администрации 26 апреля", - написал он. По словам Жебривского, финансирование программы, которая продлится до 2019 года, составит 23,6 млн гривен, из которых 5 млн гривен выделит областной бюджет, 4 млн гривен - из бюджета районов, остальные - из бюджетов городов и объединенных территориальных общин. Глава администрации пояснил, что бойцы специализированной бригады будут привлекаться к активным действиям в случае обострения российской агрессии, а также в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.