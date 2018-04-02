Во Львовской области нетрезвый водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области. В результате ДТП 21-летний правоохранитель получил травмы различной тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы. "Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 апреля около 22.00 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Добряны Стрыйского района на стационарном посту "Плай", - сообщают в полиции.

Наезд на освещаемом пешеходном переходе совершил 52-летний житель Ивано-Франковской области, водитель автомобиля Mazda CX-5. После ДТП он пытался скрыться, но его задержали. В крови водителя обнаружили 1,5 промилле алкоголя.