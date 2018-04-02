Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех "телефонных террористов" в Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех человек, причастных к совершению заведомо ложных сообщений с угрозами террористического характера", - говорится в сообщении.

Как отмечается, житель города Васильевка Запорожской области, находясь в состоянии наркотического опьянения, угрожал совершить теракт в Запорожье. Житель Днепра сообщал о "минировании" моста в городе. А житель Черниговской области в нетрезвом состоянии сообщил о "минировании" гидротехнических сооружений в Черниговской и Харьковской областях. "По указанным фактам решается вопрос относительно открытия уголовных производств по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.