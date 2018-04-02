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Суд ЕС отклонил иск Азарова об отмене санкций

Сегодня, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский суд юстиции отклонил иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которые требовал отменить персональные санкции, введенные в отношении него Советом ЕС.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Согласно решению, иск об отмене санкций отклонен, а заявитель обязан компенсировать судебные издержки.

Иск датирован 3 июня 2016 года. Экс-премьер пытался оспорить решение Совета ЕС о продлении в отношении него запрета на въезд и замораживания банковских активов.

Его адвокаты мотивировали иск нарушением прав подзащитного на собственность и ведение бизнеса, прав на независимое расследование, а также настаивали, что санкции были введены "на основании ошибочного суждения".


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