В Одессе правоохранители будут усиленно работать из-за мероприятий в мае

В Одессе на период майских выходных для обеспечения общественной безопасности будут работать более 2 тыс. правоохранителей, среди которых 500 военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сказал сегодня во время координационного совещания в Одессе, передает пресс-служба МВД.

"Перед подразделениями системы МВД Одесской области стоит важная задача - обязательно провести предупредительную работу и ряд превентивных мер перед годовщиной трагических событий 2 мая. Планируются встречи с лидерами общественных организаций. Наша цель - предотвратить провокации и попыткой расшатать ситуацию", - сказал Яровой. По его словам, события на востоке государства привели к увеличению незаконного оборота оружия.

"В Одессе будут действовать фильтрационные мероприятия, нравится это кому-то или нет. Это все, чтобы не допустить провокаций среди населения и обеспечить публичную безопасность. Из-за событий на востоке Украины увеличился оборот оружия, и мы не можем допустить каких-либо случаев их использования. Все помнят события перед Верховной радой, когда от взрыва гранаты погибли четыре военнослужащих Нацгвардии. Более такое не может повториться", - отметил Яровой. Кроме того, он напомнил, что на период майских выходных на улицах города будут работать более 2 тыс. стражей порядка, среди которых 500 военнослужащих Национальной гвардии. На усиленный режим работы переходят специалисты ГСЧС. Также усилена охрана государственной границы и пунктов пропуска в Одесской области.