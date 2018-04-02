В Киеве директора госпредприятия задержали на взятке

В Киеве во время получения взятки в размере 15 тыс. гривен задержали директора Государственного предприятия "Київлісозахист".

Правоохранители задержали чиновника в четверг, 26 апреля, говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Правоохранителями установлено, что руководитель предприятия требовал деньги от владельца земельного участка, которая располагается в Обуховском районе Киевской области, за содействие в занижении размера возмещения в связи с вырубкой деревьев на этом участке.

"В частности, чиновник пообещал гражданину снизить сумму начисления за срубленные деревья с 120 тыс. гривен до 50 тыс. гривен", - сообщает прокуратура.

Мужчину задержали во время получения взятки. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.