Амосову возобновили в должности ректора НМУ Богомольца

Печерский районный суд Киева признал незаконным приказ об увольнении Екатерины Амосовой и возобновил бывшего ректора на должности в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте НМУ имени Богомольца.

В постановлении суда от 23 апреля идет речь о запрете Министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора. Суд признал увольнение Екатерины Амосовой незаконным, приказал отменить указ об увольнении и "возобновить на работе с компенсацией заработной платы за время вынужденного прогула". "Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия уголовного производства", - сообщается в документе.

Отметим, ранее, 6 марта Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца на время проверки обстоятельств срыва экзамена у студентов-стоматологов, которую планировалось завершить к 23 марта.