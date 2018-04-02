В Киеве откроют фан-зону «Евровидения»

В киевском телецентре «Карандаш» на Мельникова, 42 в Киеве с 3 мая будет работать фан-зона международного песенного конкурса «Евровидение-2018».

Об этом сообщает пресс-служба UA:Перший.

В течение двух недель фанатов ждут выставка костюмов и наград артистов: награда победительницы Евровидения Русланы, платья Alyosha, Златы Огневич, Гайтаны и Vilna, необычные костюмы группы O.Torvald и других певцов; встречи со звездами украинской эстрады и их автограф-сессии.

В фан-зоне будут проводить мастер-классы для всех, кто хочет почувствовать себя звездой Евровидения-2018: танцевальные и спортивные занятия, уроки португальского и английского языка.

Посетителей ждут тематические лекции от экспертов украинского шоу-бизнеса.

Будет работать караоке и интерактивные зоны со стендами, где посетители смогут узнать больше об участниках Евровидения, интересные факты и истории конкурса. А большой экран для трансляции прямых эфиров полуфиналов и финала песенного конкурса позволит болеть за любимых исполнителей в кругу друзей и почувствовать атмосферу песенного праздника.

Фан-зона «Евровидения-2018» будет работать с 3 по 16 мая с 10:00 до 20:00. Вход свободный.