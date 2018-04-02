» » Заммэра Луцка и еще двух чиновников задержали на взятке

Заммэра Луцка и еще двух чиновников задержали на взятке

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Заммэра Луцка и еще двух чиновников задержали на взяткеТрое должностных лиц горсовета, среди которых и заместитель городского головы Луцка, задержаны во время получения взятки.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Радио Свобода".

"В ходе документирования преступных действий заместителя городского главы, установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства", - заявил Луценко.

Также генпрокурор сообщил, что задержание произошло в время получения четвертого транша в размере 17 тыс. долларов. Эти деньги должны были гарантировать оформление права собственности на построенный жилой дом. Отмечается, что в горсовете Луцка ситуацию никак не прокомментировали.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:36

Красный Крест доставил на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гумпомощью

Сегодня, 11:23

Местные громады Луганщины получили от упрощенцев почти 81 млн грн единого налога

Сегодня, 10:02

Матиос заявил, что централизованные мероприятия по реабилитации военных АТО в 2018 году не проводились

Сегодня, 09:32

В оккупированном Луганске спецназ избил заключенных в местном СИЗО

Сегодня, 09:00

За сутки в АТО зафиксировано 76 обстрелов

Вчера, 18:54

На Донбассе ранения получили 5 украинских военных

Вчера, 18:05

Князев объявил набор в патрульную полицию Крыма

Вчера, 16:31

Порошенко поручил начать серийное производство ракет для «Ольхи»

Вчера, 15:47

Геращенко: Украина будет просить ПАСЕ помочь с проблемами переселенцев

Вчера, 14:57

Украинская сторона будет стремиться к упрощению пропускного режима через КПВВ

Вчера, 14:06

Геращенко: в Украине наибольшее число ВПЛ со времен второй мировой

Вчера, 13:35

Обесточен Луганский участок фронта. Без света более 4 тысяч домов

Новости Украины:

Сегодня, 11:40

В Киеве директора госпредприятия задержали на взятке

Сегодня, 11:15

Украинская армия – на 8 месте среди сильнейших в Европе

Сегодня, 10:01

Амосову возобновили в должности ректора НМУ Богомольца

Сегодня, 09:40

В Киеве откроют фан-зону «Евровидения»

Сегодня, 09:00

Заммэра Луцка и еще двух чиновников задержали на взятке

Вчера, 19:13

В Одессе произошло землетрясение

Вчера, 18:05

Князев объявил набор в патрульную полицию Крыма

Вчера, 18:03

В Одессе "заминировали" здание суда

Вчера, 16:31

Порошенко поручил начать серийное производство ракет для «Ольхи»

Вчера, 16:23

На Донетчине патрульные спасли девушку, которая пыталась прыгнуть с моста

Вчера, 15:22

Кабмин предложит СНБО закрыть реки для российских судов

Вчера, 14:54

Более 1,6 млн украинцев уже подписали договора с врачами

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 