Заммэра Луцка и еще двух чиновников задержали на взятке

Трое должностных лиц горсовета, среди которых и заместитель городского головы Луцка, задержаны во время получения взятки.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Радио Свобода".

"В ходе документирования преступных действий заместителя городского главы, установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства", - заявил Луценко.

Также генпрокурор сообщил, что задержание произошло в время получения четвертого транша в размере 17 тыс. долларов. Эти деньги должны были гарантировать оформление права собственности на построенный жилой дом. Отмечается, что в горсовете Луцка ситуацию никак не прокомментировали.